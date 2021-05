Papu Gomez: “Atalanta mi annoia. Su Gasperini…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Papu Gomez torna a parlare dell’Atalanta e di Gian Piero Gasperini. Nel corso di una intervista rilasciata a DAZN, l’argentino ha lanciato una frecciatina al suo ex allenatore: “Sapevo che c’era chi voleva vedermi sparire in campionati strani come la MLS o in Arabia Saudita. Sinceramente non potevo finire male la mia carriera in campionati scarsi. L’anno scorso mi hanno votato come miglior centrocampista della Serie A. Dovevo andare in una grande squadra“. Gasperini a parte, il Papu Gomez non nasconde il suo legame con l’Atalanta: “Mi manca la passeggiata nella città alta e andare a mangiare dai miei amici. L’Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vincono facilmente. Quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno tre o quattro a zero. Altre ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 7 maggio 2021) Iltorna a parlare dell’e di Gian Piero Gasperini. Nel corso di una intervista rilasciata a DAZN, l’argentino ha lanciato una frecciatina al suo ex allenatore: “Sapevo che c’era chi voleva vedermi sparire in campionati strani come la MLS o in Arabia Saudita. Sinceramente non potevo finire male la mia carriera in campionati scarsi. L’anno scorso mi hanno votato come miglior centrocampista della Serie A. Dovevo andare in una grande squadra“. Gasperini a parte, ilnon nasconde il suo legame con l’: “Mi manca la passeggiata nella città alta e andare a mangiare dai miei amici. L’è talmente forte che so che alcune partite le vincono facilmente. Quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno tre o quattro a zero. Altre ...

