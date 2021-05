Non ci sono prove che i vaccini contro la Covid-19 causino malattie neurodegenerative (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 6 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video di 7 minuti e 1 secondo – pubblicato su Facebook il 5 maggio 2021 – in cui una donna, identificata come Loretta Bolgan, argomenta che i vaccini contro la Covid-19 potrebbero causare malattie come Alzheimer o Parkinson. Bolgan sostiene anche che sarebbero inefficaci contro le varianti e che potrebbero peggiorare la malattia invece di proteggere dalle conseguenze più gravi. Si tratta di affermazioni scientificamente infondate. Andiamo con ordine. Loretta Bolgan, secondo quanto lei stessa dichiara sul proprio profilo Linkedin, dopo una laurea e un dottorato in scienze farmaceutiche ha lavorato principalmente come – secondo sua definizione – «consulente scientifica». In particolare è consulente per Corvelva, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 6 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video di 7 minuti e 1 secondo – pubblicato su Facebook il 5 maggio 2021 – in cui una donna, identificata come Loretta Bolgan, argomenta che ila-19 potrebbero causarecome Alzheimer o Parkinson. Bolgan sostiene anche che sarebbero inefficacile varianti e che potrebbero peggiorare la malattia invece di proteggere dalle conseguenze più gravi. Si tratta di affermazioni scientificamente infondate. Andiamo con ordine. Loretta Bolgan, secondo quanto lei stessa dichiara sul proprio profilo Linkedin, dopo una laurea e un dottorato in scienze farmaceutiche ha lavorato principalmente come – secondo sua definizione – «consulente scientifica». In particolare è consulente per Corvelva, ...

Advertising

ilriformista : Perché #Davigo non è indagato? Perché si procede per associazione segreta e non associazione a delinquere? Cosa si… - capuanogio : Contrordine compagni!!! Le partite appetibili per le tv e le competizioni poco meritocratiche non sono più contro i… - virginiaraggi : Oltre 40 appartenenti al clan Gambacurta sono stati condannati dal Tribunale di Roma, per circa 370 anni di reclusi… - Ginny_gy : RT @darveyfeels_: non il video di presentazione di Enrico Nigiotti con lui che abbandona Amici per amore di Elena, vi prego qui siamo molto… - Savy0312 : @lmj_vanessa Dicono due cose totalmente diverse.. una sembra cancellata dalla propria vita e l'altra che dice l'esa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Pam & Tommy, le prime foto di Lily James nei panni di Pamela Anderson nella miniserie ... come è cambiata la star di Baywatch FOTO Pamela Anderson e Tommy Lee si sono sposati nel 1995 in ... non viceversa... La miniserie racconterà quindi il breve lasso di tempo di soli 36 mesi che è ...

Vittime sul lavoro, la prevenzione dimenticata ... e con la nostra organizzazione, FLEPAR, da tanti anni impegnata sul campo della sicurezza sul lavoro, non possiamo non esserci. Per noi i morti sul lavoro sono sempre stati tutti uguali; se la morte ...

Achille Lauro, lo sfogo dopo l’ospitata da Pio e Amedeo: «Non sono omofobo» Corriere della Sera Insetti nel piatto. Tutti, Pianeta incluso, ne beneficeremmo Questa settimana, il futuro del sistema agroalimentare è stato contrassegnato da un’importante decisione: il via libera europeo all’introduzione di insetti nel nostro panorama alimentare. Il riferimen ...

Vittime sul lavoro, la prevenzione dimenticata (di Tiziana Cignarelli, Segretaria Generale FLEPAR)La prevenzione, unico strumento che salva la vita dei lavoratori, il bene primario. Altre morti sul lavoro. Maurizio e Luana sono morti mentre lavora ...

... come è cambiata la star di Baywatch FOTO Pamela Anderson e Tommy Lee sisposati nel 1995 in ...viceversa... La miniserie racconterà quindi il breve lasso di tempo di soli 36 mesi che è ...... e con la nostra organizzazione, FLEPAR, da tanti anni impegnata sul campo della sicurezza sul lavoro,possiamoesserci. Per noi i morti sul lavorosempre stati tutti uguali; se la morte ...Questa settimana, il futuro del sistema agroalimentare è stato contrassegnato da un’importante decisione: il via libera europeo all’introduzione di insetti nel nostro panorama alimentare. Il riferimen ...(di Tiziana Cignarelli, Segretaria Generale FLEPAR)La prevenzione, unico strumento che salva la vita dei lavoratori, il bene primario. Altre morti sul lavoro. Maurizio e Luana sono morti mentre lavora ...