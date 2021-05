Legrottaglie e Magoni in coro | “Il Napoli andrà in Champions”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole di Oscar, ex giocatore, tra le altre, di Atalanta e, parla, intervistato dall'”Eco di Bergamo”, della Juventus e della lotta per un posto inLeague nella prossima stagione: “La Juventus mi ha deluso, troppo Ronaldo dipendente. Chi va in? Atalanta seconda e lo dico col cuore,terzo. Chi vince tra Juventus e Milan si assicura una fetta ditra le due”. Queste invece le parole dia Radio Bianconera: “Chi insegue è sempre più avvantaggiato, chi è davanti e ha qualcuno che rischia di prenderlo rischia di più. Io in questo momento vedo favorite Lazio erispetto a Juventus e Milan”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.