La nuova ondata di hate speech contro Silvia Aisha Romano (Di venerdì 7 maggio 2021) Vi spieghiamo – facile facile – come funzionano i giornali e come funziona la rete. Oggi, il quotidiano La Stampa diretto da Massimo Giannini affronta, a un anno di distanza, una vicenda che – 12 mesi fa – ci aveva davvero tenuto con il fiato sospeso e che poi ci aveva fatto tirare un sospiro di sollievo. Il 9 maggio dell'anno scorso abbiamo assistito alla liberazione di Silvia Romano. Oggi, la stampa parla del matrimonio Silvia Romano, avvenuto nel mese di ottobre, e della sua vita 365 giorni dopo il rapimento. Questa notizia, cavalcando ovviamente i trend dettati dagli argomenti più ricercati dagli utenti, è stata riproposta questa mattina sui principali quotidiani online. Che, quindi, citando La Stampa, hanno amplificato a dismisura la notizia del matrimonio della giovane cooperante che era stata rapita in Kenya ed ...

