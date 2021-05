Iva Zanicchi | “Ancora in accappatoio” | Fan sconvolti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lo scatto sui social di Ivaha fatto impazzire il web! “in” ha scritto l’opinionista de L’isola dei famosi. Avete visto? Iva(Instagram)Una delle opinioniste più amate di questa edizione de L’isola dei famosi è senz’altro lei! La celebre cantante Ivasi è dimostrata simpaticissima ma, al tempo stesso, molto attenta alle dinamiche tra i naufraghi dell’isola. Insomma, un vero talento di opinionista! insieme a lei nel compito più difficile di sempre ci sono la cantante Elettra Lamborghini e l’influencer, nonchè vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Al timone del reality più seguito di Canale 5, in onda ogni lunedì e giovedì sera, c’è Ilary Blasi e, in collegamento dall’Honduras, Massimiliano Rosolino. Sui social, Iva ...

Advertising

SpotandWeb : Nuova notizia: Mario Tozzi, Colapesce-Dimartino e Iva Zanicchi ospiti di ”Tv Talk” su Rai3 - booker186910 : RT @VenusClubTV: Robe da primo appuntamento ?? #VenusClub @maramaionchi @iva_zanicchi - LuciaGiannuzzi3 : @VenusClubTV @maramaionchi @iva_zanicchi Ma loro che se la ridono mamma mia che risate ??#VenusClub - LuciaGiannuzzi3 : @VenusClubTV @ElettraLambo @maramaionchi @iva_zanicchi @MediasetPlay @QuiMediaset_it Uscite un singolo con questa c… - zazoomblog : Iva Zanicchi avete mai visto la figlia Michela Ansoldi? Stupefacente somiglianza - #Zanicchi #avete #visto #figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Liberoquotidiano.it

A commentare la puntata, con la padrona di casa ,, Elettra Lamborghini e i. L'inizio della puntata sarà inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a ...Infine,: oltre ad approfondire i suoi ultimi impegni lavorativi in tv, si analizza una tendenza di questa stagione, cioè il successo televisivo di molte artiste dalla lunga carriera. Ad ...TERAMO – Audizioni con il Maestro Vince Tempera “Sarà il maestro Vince Tempera, autore di canzoni che hanno scritto la storia della musica leggera italiana, come ‘Zingara d ..." Piaccio anche ai bambini perché forse credono che sia un cartone animato", così Elettra Lamborghini a " Venus Club", lo show tutto al femminile di Italia 1 condotto da Lorella Boccia. "Un po ...