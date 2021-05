Inter, sforbiciata di Zhang: ecco gli ingaggi che spaventano e chi parte (Di venerdì 7 maggio 2021) Costi contenuti: è questa la politica all'Interno dell'Inter, che avrà ripercussioni su Conte, squadra e mercato Leggi su itasportpress (Di venerdì 7 maggio 2021) Costi contenuti: è questa la politica all'no dell', che avrà ripercussioni su Conte, squadra e mercato

Advertising

zazoomblog : Inter sforbiciata di Zhang: ecco gli ingaggi che spaventano e chi parte - #Inter #sforbiciata #Zhang: #ingaggi - LuigiBevilacq17 : RT @GBorzillo: Era il 2 maggio 1971 quando Roberto Boninsegna metteva il sigillo sullo scudetto numero 11 con un gol in sforbiciata dopo es… - AntoLoguercio : RT @GBorzillo: Era il 2 maggio 1971 quando Roberto Boninsegna metteva il sigillo sullo scudetto numero 11 con un gol in sforbiciata dopo es… - SilviaGiomi : RT @GBorzillo: Era il 2 maggio 1971 quando Roberto Boninsegna metteva il sigillo sullo scudetto numero 11 con un gol in sforbiciata dopo es… - ElBarto88713883 : RT @GBorzillo: Era il 2 maggio 1971 quando Roberto Boninsegna metteva il sigillo sullo scudetto numero 11 con un gol in sforbiciata dopo es… -