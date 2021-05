Inter-Sampdoria, Ranieri: “Non saremo l’agnello sacrificale. Salvezza? Una volta raggiunta…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Giornata di vigilia per la Sampdoria che, domani pomeriggio alle 18:00, affronterà l'Inter di Antonio Conte nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Un impegno presentato dal tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, nella consueta conferenza stampa pre-gara."Quando abbiamo affrontato l'Inter all'andata non potevo pensare che saremmo stati gli ultimi a batterli e che avrebbero vinto lo scudetto con quattro giornate di anticipo. Si capiva che era una grande squadra e che avrebbe lottato per vincerlo. Non mi sarei aspettato neanche un campionato così bello e intenso da parte nostra. Faccio i complimenti alla squadra. Hanno vinto lo scudetto, ci sarà una festa e cercheranno di vincere, ma non saremo l'agnello sacrificale. Cercheremo di fare una grandissima partita e onorare i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Giornata di vigilia per lache, domani pomeriggio alle 18:00, affronterà l'di Antonio Conte nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Un impegno presentato dal tecnico blucerchiato, Claudio, nella consueta conferenza stampa pre-gara."Quando abbiamo affrontato l'all'andata non potevo pensare che saremmo stati gli ultimi a batterli e che avrebbero vinto lo scudetto con quattro giornate di anticipo. Si capiva che era una grande squadra e che avrebbe lottato per vincerlo. Non mi sarei aspettato neanche un campionato così bello e intenso da parte nostra. Faccio i complimenti alla squadra. Hanno vinto lo scudetto, ci sarà una festa e cercheranno di vincere, ma nonl'agnello. Cercheremo di fare una grandissima partita e onorare i ...

Advertising

sampdoria : ?? Congratulazioni, @Inter. Complimenti ai nuovi campioni d'Italia. ???? - rtl1025 : ? L'@Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - 'invita i propri tifosi a festeggiare respo… - acmilanyouth : ??? Comunicate le date e gli orari degli impegni del #MilanPrimavera tra la 24° e la 27° giornata di campionato: ??… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ? L'@Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - 'invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente… -