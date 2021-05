Inter, Eriksen: “Scudetto punto di partenza, ora apriamo un ciclo. Conte? Ho capito perchè non giocavo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Christian Eriksen ripercorre la sua stagione in nerazzurro.A gennaio era considerato uno dei papabili giocatori che avrebbero lasciato l'Inter, complice l'assenza di feeling con Conte e lo scarso impiego. Oggi, Christian Eriksen, è considerato tra i principali protagonisti della cavalcata nerazzurra culminato con la vittoria dello Scudetto."Vivo forse il momento migliore della mia carriera. Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gioco soltanto a calcio, a volte va bene e altre male. Poi questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana. Sei mesi fa vivevo una certa situazione, ma ora abbiamo vinto un trofeo e posso solo dire di essere molto felice di stare all'Inter. Sei mesi fa potevo essere considerato fuori, è vero, ma ora è cambiato tutto. Nessuno può prevedere ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Christianripercorre la sua stagione in nerazzurro.A gennaio era considerato uno dei papabili giocatori che avrebbero lasciato l', complice l'assenza di feeling cone lo scarso impiego. Oggi, Christian, è considerato tra i principali protagonisti della cavalcata nerazzurra culminato con la vittoria dello."Vivo forse il momento migliore della mia carriera. Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gioco soltanto a calcio, a volte va bene e altre male. Poi questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana. Sei mesi fa vivevo una certa situazione, ma ora abbiamo vinto un trofeo e posso solo dire di essere molto felice di stare all'. Sei mesi fa potevo essere considerato fuori, è vero, ma ora è cambiato tutto. Nessuno può prevedere ...

