In coma dopo una lezione di judo: a 7 anni messo a tappeto 27 volte (Di venerdì 7 maggio 2021) Un bambino di sette anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato messo al tappeto 27 volte dal suo allenatore di judo. Il caso ha sconvolto Taiwan e ha sollevato polemiche circa il costume diffuso del chiudere un occhio di fronte agli abuti praticati nei confronti dei bambini. La BBC racconta la vicenda. Wei Wei, fan di Super Mario, aveva convinto i genitori a iscriverlo a judo per qualche lezione di prova. Due settimane dopo, gli allenamenti che tanto agognava lo hanno mandato in coma. Secondo fonti locali, il piccolo rimarrà in uno stato vegetativo anche se dovesse riuscire a sopravvivere. A testimoniare l'accaduto è spuntato anche un video in cui si vede il bambino messo al

perfectderavin : La vita è troppo breve per vedere serie tv che non ci piacciono, quindi a 9 episodi dalla fine droppo #TheNewsroom… - HuffPostItalia : In coma dopo una lezione di judo: a 7 anni messo a tappeto 27 volte - ilmiodisagiooo : RT @isoledipinte: Dopo il coma si è ritrovato da solo, tutti i compagni di classe lo evitavano come la peste. Per questo ogni volta che lit… - entirelystrange : RT @FFucsia: l'album si chiama aka7even e forse perché così come dopo quei 7 giorni di coma lui ha 'riniziato' a vivere, ora dopo amici vuo… - Maryyyy53845168 : @Terzoaccount2 A 7 anni è stato in coma per 7 giorni e tra l'altro durante questo periodo sua fratello gli metteva… -