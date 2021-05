I soliti ignoti, bomba sul programma, Gianni Ippoliti fa una rivelazione e Pippo Baudo conferma tutto (Di venerdì 7 maggio 2021) I soliti ignoti è un programma della Rai che piace tantissimo e che negli anni ha avuto diversi conduttori, anche il compianto Fabrizio Frizzi che conduceva la trasmissione con quella simpatia mista a dolcezza che gli era propria. Oggi, però, Gianni Ippoliti ha lanciato una bomba sul programma che sta creando molto scompiglio in Rai, bomba che è stata confermata da Pippo Baudo tirato in ballo dallo stesso Ippoliti. Vediamo cosa è accaduto. Gianni Ippoliti: i soliti ignoti l’ho inventato io ma la Rai paga la Endemol Gianni Ippoliti, autore televisivo e conduttore di tante ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 7 maggio 2021) Iè undella Rai che piace tantissimo e che negli anni ha avuto diversi conduttori, anche il compianto Fabrizio Frizzi che conduceva la trasmissione con quella simpatia mista a dolcezza che gli era propria. Oggi, però,ha lanciato unasulche sta creando molto scompiglio in Rai,che è statata datirato in ballo dallo stesso. Vediamo cosa è accaduto.: il’ho inventato io ma la Rai paga la Endemol, autore televisivo e conduttore di tante ...

Advertising

infoitcultura : 'Ma cosa dice?'. I soliti ignoti, l'imbarazzo di Amadeus. Il concorrente non si ferma in tempo. Pubblico inviperito… - infoitcultura : Gianni Ippoliti al veleno: “La Rai paga Endemol per ‘I soliti ignoti’, ma poteva averlo grat - infoitcultura : Altra tegola sulla Rai, Gianni Ippoliti: 'Ecco la verità su 'I soliti ignoti'. Baudo conferma - infoitcultura : Gianni Ippoliti/ “Soliti ignoti lo inventai io ma la Rai lo ricomprò da Endemol” - infoitcultura : Donatella Rettore, disfatta a Soliti Ignoti: “Mi dispiace moltissimo” -