Giro d’Italia 2021, quanti soldi guadagnano i corridori? La classifica degli stipendi. Sagan paperone, Nibali 3° (Di venerdì 7 maggio 2021) Peter Sagan sarà il ciclista più pagato al Giro d’Italia 2021. Lo slovacco percepisce infatti 5 milioni di euro a stagione dalla Bora-hansgrohe e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il tre volte Campione del Mondo è il secondo corridore al mondo nella speciale classifica degli stipendi (stimata, secondo il quotidiano francese L’Equipe), visto che proprio in questa stagione è stato superato da Chris Froome. Il britannico si spinge fino a 5,5 milioni di euro con la Israel Start-Up Nation, ma il vincitore di quattro Tour de France non sarà presente alla Corsa Rosa. Alle spalle di Peter Sagan troviamo Egan Bernal. Il colombiano, sulla carta favorito della vigilia (ma è da verificare la sua condizione fisica), può ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Petersarà il ciclista più pagato al. Lo slovacco percepisce infatti 5 milioni di euro a stagione dalla Bora-hansgrohe e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il tre volte Campione del Mondo è il secondo corridore al mondo nella speciale(stimata, secondo il quotidiano francese L’Equipe), visto che proprio in questa stagione è stato superato da Chris Froome. Il britannico si spinge fino a 5,5 milioni di euro con la Israel Start-Up Nation, ma il vincitore di quattro Tour de France non sarà presente alla Corsa Rosa. Alle spalle di Petertroviamo Egan Bernal. Il colombiano, sulla carta favorito della vigilia (ma è da verificare la sua condizione fisica), può ...

Advertising

giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - OKsiena : MONTALCINO, ARRIVA IL GIRO D'ITALIA E LA FORTEZZA SI COLORA DI ROSA In attesa dell’arrivo dell’11esima tappa la Bru… - Marilen97832318 : RT @laGigogin: Il mio gruppo è stato attivato per fare Protezione civile nella tappa Foggia-Guardia Sanframondi al passaggio per il capoluo… -