Gazzetta: il Napoli non molla Kaio Jorge, ma l'Atletico Madrid è pronto al sorpasso (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Napoli è interessato a Kaio Jorge del Santos, il cui contratto scade tra 7 mesi. Ma spunta la concorrenza dell'Atletico Madrid. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il 19enne campione del mondo under 17 sta valutando le alternative. "Il Napoli sta sfidando la concorrenza (soprattutto quella dei colchoneros) ben sapendo che il giocatore non chiede solo un contratto da top player, ma cerca soprattutto un progetto che gli permetta di scoprire il nuovo mondo senza assilli intorno a lui. Nei piani del club di De Laurentiis c'è anche l'idea di aspettare fine anno, ma nelle ultime ore da Madrid è partita una vera e propria offensiva. Il club della famiglia Gil è disposto a prenderlo subito. Insomma, ormai c'è aria di sorpasso, forse sarà ...

