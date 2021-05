FOSCA INNOCENTI: VANESSA INCONTRADA E QUEL DONO SPECIALE PER RISOLVERE I CASI SU CANALE 5 (Di venerdì 7 maggio 2021) C’è chi per RISOLVERE i CASI è aiutato, oltre che dal fiuto investigativo, dai doni speciali come il commissario Ricciardi che ascolta l’ultimo pensiero dei morti nel luogo dove sono stati uccisi o Francesco di Un Passo dal Cielo che vede le ultime azioni delle persone aggredite o assassinate. Poi c’è FOSCA INNOCENTI, la protagonista della nuova serie di CANALE 5. Sono iniziate a Roma le riprese di FOSCA INNOCENTI che segna il grande ritorno di VANESSA INCONTRADA su CANALE 5. VANESSA manca dalle fiction Mediaset da Angeli, era il 2014. Viene anche indicata dai rumors come nuovo volto di Striscia la Notizia. Dirige Fabrizio Costa, suo regista in Scomparsa per Rai1. Produce Banijay. Il set si sposterà ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 maggio 2021) C’è chi perè aiutato, oltre che dal fiuto investigativo, dai doni speciali come il commissario Ricciardi che ascolta l’ultimo pensiero dei morti nel luogo dove sono stati uccisi o Francesco di Un Passo dal Cielo che vede le ultime azioni delle persone aggredite o assassinate. Poi c’è, la protagonista della nuova serie di5. Sono iniziate a Roma le riprese diche segna il grande ritorno disu5.manca dalle fiction Mediaset da Angeli, era il 2014. Viene anche indicata dai rumors come nuovo volto di Striscia la Notizia. Dirige Fabrizio Costa, suo regista in Scomparsa per Rai1. Produce Banijay. Il set si sposterà ...

Advertising

bubinoblog : FOSCA INNOCENTI: VANESSA INCONTRADA E QUEL DONO SPECIALE PER RISOLVERE I CASI SU CANALE 5 - programmitvoggi : Vanessa Incontrada protagonista su Canale 5 in “Fosca Innocenti” - Lopinionista : Vanessa Incontrada protagonista su Canale 5 in “Fosca Innocenti” - erikawithK : Io volevo dire a Mediaset che mia suocera si chiama davvero Fosca Innocenti e che non voglio vedere nessuna scena osé, grazie - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Al via le rip… -