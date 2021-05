Formula 1, Mercedes davanti a tutti nelle prime due sessioni di prove libere. Bene Leclerc (Di venerdì 7 maggio 2021) Formula 1, le prove libere del GP di Spagna. Valtteri Bottas il più veloce nella FP1, Hamilton nella FP2. Bene Leclerc, si ‘nasconde’ la Red Bull. BARCELLONA (SPAGNA) – Formula 1, le prove libere del GP di Spagna. Una prima giornata che ha mostrato una Mercedes leggermente superiore (almeno per quanto riguarda il passo gara) rispetto alla Red Bull. La Ferrari si è difesa molto Bene sia in ottica qualifiche che in quella di gara. La terza sessione è destinata a confermare oppure smentire quanto visto. Formula 1, FP1 del GP di Spagna: Hamilton risponde a Bottas E’ Lewis Hamilton il più veloce nella seconda sessione di prove libere. Un pomeriggio senza ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021)1, ledel GP di Spagna. Valtteri Bottas il più veloce nella FP1, Hamilton nella FP2., si ‘nasconde’ la Red Bull. BARCELLONA (SPAGNA) –1, ledel GP di Spagna. Una prima giornata che ha mostrato unaleggermente superiore (almeno per quanto riguarda il passo gara) rispetto alla Red Bull. La Ferrari si è difesa moltosia in ottica qualifiche che in quella di gara. La terza sessione è destinata a confermare oppure smentire quanto visto.1, FP1 del GP di Spagna: Hamilton risponde a Bottas E’ Lewis Hamilton il più veloce nella seconda sessione di. Un pomeriggio senza ...

