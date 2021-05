Fausto Gresini | arriva il tributo del circuito di Imola

(Di venerdì 7 maggio 2021) La città die il suohanno deciso di omaggiare. Il pilota si è spento lo scorso 23 febbraio a causa del Covid.(GettyImages)era un pilastro del Motomondiale e senza di lui il paddock è indubbiamente un po’ più spento. Lui era approdato nel circus nel 1982 e da lì non era più uscito. 132 gare, 21 successi, 47 podi e ben 2 Mondiali in bacheca. È il 1994 quando il rider decide di appendere il casco al chiodo con uno score di tutto rispetto. La voglia di restare in quel mondo era troppa e così decise di fondare un suo team. Negli anni sonoti altri successi attraverso i suoi amati piloti che ha allevato come figli portandoli al vertice del Motomondiale. In ...

Advertising

viralvideovlogs : RT @automotorinews: ??? Una parte del circuito di Imola verrà intitolata a Fausto #Gresini ?? La scelta è stata approvata dal Gruppo Consig… - automotorinews : ??? Una parte del circuito di Imola verrà intitolata a Fausto #Gresini ?? La scelta è stata approvata dal Gruppo Co… - motosprint : #Imola: un tratto del circuito sarà intitolato a Fausto #Gresini - CorriereRomagna : Imola, «Una curva dell'autodromo da intitolare a Fausto Gresini»: ma è subito polemica politica -… - Carlino_Imola : Fausto Gresini: l'hub della Tozzona dedicato al campione -

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Gresini

Si ricorda così il due volte campione del mondo della classe 125 scomparso a febbraio dopo aver contratto il Covid - ...will have part of the Imola track named after him . On 6 May 2021, the town council approved a motion signed by councillors Alan Manara and Antonio Ussia ('Imola Races' group) that will ...La città di Imola e il suo circuito hanno deciso di omaggiare Fausto Gresini. Il pilota si è spento lo scorso 23 febbraio a causa del Covid.Il Comune di Imola ha reso noto che intitolerà una sezione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola alla memoria di Fausto Gresini. Non conosciamo al momento quale tratto ricorderà l'ex centauro ch ...