F1 | Valtteri Bottas | “Buona partenza e ottimo bilanciamento | attenzione alle gomme soft…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo tante parole e polemiche nei suoi confronti,sembra non farsi distrarre e chiude con un positivo secondo posto il suo venerdì del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare un1:18.309 a 139 millesimi dal suo compagno di scuderia Lewis Hamilton che ha stampato un 1:18.170. Le W12 della Mercedes sembra davvero tornata la vettura dominante che tutti conoscevamo, dopo un avvio di stagione leggermente in difficoltà, e anche il nativo di Nastola lo conferma: “Ho avuto un buon feeling con la mia vettura – spiega ai microfoni di Sky Sport – nel complesso ho concluso due sessioni positive e direi che siamo in unpunto dipensando al fine settimana. La macchina ha un ...