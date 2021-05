F1 GP Spagna Barcellona 2021 | prove libere 1 | risultati e classifica | Bottas miglior tempo

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 maggio 2021) Valtterisu Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione didel Gran Premio deldi Formula 1 sul circuito di Montmelò. Il finlandese ha fermato il cronometro in 1’18?504, dimostrando di reggere il passo del compagno di squadra: dovrà confermarsi in qualifica. Compagno di squadra, Lewis Hamilton, che si è piazzato terzo (+0.123), mentre tra le due Mercedes si è frapposto Max Verstappen (+0.033). Quarto Lando Norris (+0.440), alle sue spalle le Ferrari di Charles Leclerc (+0.492) e Carlos Sainz (+0.516), autrici di due ottime prestazioni con gomma gialla negli ultimi cinque minuti dopo una sessione in quiescenza. La sessione è stata poi caratterizzata da un Nikita Mazepin in ghiaia nei primi frangenti, stesso discorso per Robert Kubica a 15 minuti dalla fine: l’uscita dal tracciato ...