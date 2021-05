Esplosione in fabbricato a Gubbio, un morto (Di venerdì 7 maggio 2021) Gubbio (ITALPRESS) – Un uomo è morto a seguito dell'Esplosione in un fabbricato annesso a un'azienda in località Canne Greche, a Gubbio. Tre persone sono state estratte vive dai vigili del fuoco, mentre un'altra risulta dispersa. “A nome mio e dell'intera comunità umbra esprimo la più sincera vicinanza ai lavoratori, e alle loro famiglie, coinvolti nell'Esplosione avvenuta nell'Eugubino questo pomeriggio” – afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – “Proprio a qualche giorno di distanza dal Primo maggio in cui si è celebrato il valore ed il diritto al lavoro, arriva questa terribile sciagura, che colpisce Gubbio e tutta la nostra regione, che ci ricorda e soprattutto ancora una volta ci impegna, ognuno per le proprie competenze e al di là della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)(ITALPRESS) – Un uomo èa seguito dell'in unannesso a un'azienda in località Canne Greche, a. Tre persone sono state estratte vive dai vigili del fuoco, mentre un'altra risulta dispersa. “A nome mio e dell'intera comunità umbra esprimo la più sincera vicinanza ai lavoratori, e alle loro famiglie, coinvolti nell'avvenuta nell'Eugubino questo pomeriggio” – afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – “Proprio a qualche giorno di distanza dal Primo maggio in cui si è celebrato il valore ed il diritto al lavoro, arriva questa terribile sciagura, che colpiscee tutta la nostra regione, che ci ricorda e soprattutto ancora una volta ci impegna, ognuno per le proprie competenze e al di là della ...

