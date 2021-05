Eriksen | “Sei mesi fa ero considerato fuori | adesso voglio restare Super Lega? Una decisione del club”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Christian, centrocampista dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla sua esperienza all’Inter e della sua evoluzione fino a diventare uno dei pilastri di Antonio Conte: “Seifa potevo essere, è vero, ma ora è cambiato tutto. Nessuno può prevedere il futuro, ma sono contento diqui e di avere uno scudetto sul petto. Lukaku? Non avevo dubbi su Romelu neanche in Premier, ma nel nostro sistema lo considero il centravanti migliore che ci sia. È impressionante, ma ora è diventato ancora più dominante di prima. Meglio averlo come compagno che contro…”. Sulla: “È un progetto di cui nessun giocatore sapeva niente e che in due giorni è finito, quindi è difficile farsi una idea. Come calciatore devi rispettare il ...

