DANIELE LIOTTI: UN PASSO DAL CIELO CONTINUA? LE PREMESSE CI SONO TUTTE. HO DETTO NO A DUE FICTION (Di venerdì 7 maggio 2021) A piccoli ma decisi passi “Un PASSO dal CIELO” si avvia verso il gran finale che andrà in onda giovedì 20 maggio. DANIELE LIOTTI si sta gustando il successo di una storica serie firmata Rai1 e Lux Vide. La sesta stagione è cresciuta negli ascolti grazie ad un restyling, quasi un tornare indietro al sapore dei primi anni, e a nuovi personaggi e dinamiche. Intervistato da Francesco Canino per il Fatto Quotidiano, LIOTTI spiega così il successo di Un PASSO dal CIELO 6: Dipende da molti fattori. La serie precedente andò in onda a settembre e forse fu un po’ penalizzata: a ottobre inoltrato mi scrivevano dicendomi «è iniziata, non lo sapevo». E poi c’entra la scrittura e l’evoluzione dei protagonisti. Rispetto alla scorsa stagione, la serie di Rai1 ambientata nelle ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 maggio 2021) A piccoli ma decisi passi “Undal” si avvia verso il gran finale che andrà in onda giovedì 20 maggio.si sta gustando il successo di una storica serie firmata Rai1 e Lux Vide. La sesta stagione è cresciuta negli ascolti grazie ad un restyling, quasi un tornare indietro al sapore dei primi anni, e a nuovi personaggi e dinamiche. Intervistato da Francesco Canino per il Fatto Quotidiano,spiega così il successo di Undal6: Dipende da molti fattori. La serie precedente andò in onda a settembre e forse fu un po’ penalizzata: a ottobre inoltrato mi scrivevano dicendomi «è iniziata, non lo sapevo». E poi c’entra la scrittura e l’evoluzione dei protagonisti. Rispetto alla scorsa stagione, la serie di Rai1 ambientata nelle ...

Advertising

bubinoblog : DANIELE LIOTTI: UN PASSO DAL CIELO CONTINUA? LE PREMESSE CI SONO TUTTE. HO DETTO NO A DUE FICTION - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - OnceUponATeddy : RT @bubinoblog: #UnPassodalCielo6 4.860.000 21,8% #FelicissimaSera 2.095.000 11,0% #AmoreCriminale 1.526.000 6,3% La fiction con Daniele L… - bubinoblog : #UnPassodalCielo6 4.860.000 21,8% #FelicissimaSera 2.095.000 11,0% #AmoreCriminale 1.526.000 6,3% La fiction con D… -