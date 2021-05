Covid, oggi il monitoraggio ISS-Min.Salute: si va verso un’Italia senza zone rosse (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – In base alle prime indiscrezioni sul monitoraggio settimanale di Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute, l’indice di contagio Rt di questa settimana dovrebbe salire leggermente da 0,85 a 0,89, mentre in lieve calo risulta quello dell’incidenza che dovrebbe passare dai 146 casi ogni 100mila abitanti a 127. Su questi numeri dovrebbero quindi articolarsi le valutazioni degli esperti della cabina di regia per fornire indicazioni in merito alle misure restrittive da applicare nelle varie Regioni la prossima settimana. Si fa comunque strada l’ipotesi di un’Italia senza zone rosse a partire da lunedì prossimo. Dalla Valle d’Aosta – unica Regione in lockdown al momento – infatti nella giornata di ieri sono arrivati i primi dati confortanti sui livelli di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – In base alle prime indiscrezioni sulsettimanale di Istituto Superiore della Sanità e Ministero della, l’indice di contagio Rt di questa settimana dovrebbe salire leggermente da 0,85 a 0,89, mentre in lieve calo risulta quello dell’incidenza che dovrebbe passare dai 146 casi ogni 100mila abitanti a 127. Su questi numeri dovrebbero quindi articolarsi le valutazioni degli esperti della cabina di regia per fornire indicazioni in merito alle misure restrittive da applicare nelle varie Regioni la prossima settimana. Si fa comunque strada l’ipotesi dia partire da lunedì prossimo. Dalla Valle d’Aosta – unica Regione in lockdown al momento – infatti nella giornata di ieri sono arrivati i primi dati confortanti sui livelli di ...

