Covid Campania | un tir vaccinale per chi non può spostarsi | prime tappe a Caserta

(Di venerdì 7 maggio 2021) Inarriva un tirmobile per chi vive in zone difficili da raggiungere o ha difficoltà ad arrivare agli hub. Pensiamo, ad esempio, a quello che accade nella regione, dove c'è difficoltà a somministrare le seconde dosi a domicilio per le persone disabili che non possonoda casa, oppure a quanti vivono in zone difficili da raggiungere. L'associazione "Live to love – vivere per amare" ha messo a disposizione questo polomobile, che inizialmente era stato acquistato dall'associazione per promuovere screening gratuiti, poi è stato riconvertito con l'emergenza