Cos’è il Green Pass, o Certificato Verde, e come si richiede (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Unione Europea e gli Stati membri sono al lavoro sul Green Pass, un Certificato digitale di tipo sanitario con il quale le persone vaccinate contro il Covid-19 possono viaggiare senza restrizioni. Anche l’Italia sta mettendo a punto un Pass Verde nazionale, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo modello UE unificato, come del resto stanno facendo altri Paesi come la Grecia e la Spagna. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul Green Pass Covid, per capire come funziona, in che modo richiederlo e qual è la situazione in Europa. Green Pass: Cos’è e come funziona Il Green Pass o ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Unione Europea e gli Stati membri sono al lavoro sul, undigitale di tipo sanitario con il quale le persone vaccinate contro il Covid-19 possono viaggiare senza restrizioni. Anche l’Italia sta mettendo a punto unnazionale, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo modello UE unificato,del resto stanno facendo altri Paesila Grecia e la Spagna. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulCovid, per capirefunziona, in che modorlo e qual è la situazione in Europa.funziona Ilo ...

