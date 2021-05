Coprifuoco, Fedriga: “Regioni unanimi sulle 23” (Di venerdì 7 maggio 2021) Spostare il Coprifuoco dalle 22 alle 23, le Regioni sono tutte d’accordo. “La Conferenza delle Regioni ha proposto di spostare il Coprifuoco dalle 22 alle 23. Io voglio rappresentare le scelte unanimi fatte da tutti i Governatori d’Italia” ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospite di SkyTg24. “Trovo fastidioso che quando la Conferenza ha detto una cosa che alcuni partiti politici condividevano, si è detto che ho piegato la Conferenza ad un volere politico. Mentre quando la Conferenza dice qualcosa che non va bene allora si dice ‘perfino Fedriga non dice quello che dice Salvini’. Bisogna avere rispetto delle Regioni, anche nella critica cerchiamo di portare proposte ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Spostare ildalle 22 alle 23, lesono tutte d’accordo. “La Conferenza delleha proposto di spostare ildalle 22 alle 23. Io voglio rappresentare le sceltefatte da tutti i Governatori d’Italia” ha detto il presidente della Conferenza dellee del Friuli Venezia Giulia Massimiliano, ospite di SkyTg24. “Trovo fastidioso che quando la Conferenza ha detto una cosa che alcuni partiti politici condividevano, si è detto che ho piegato la Conferenza ad un volere politico. Mentre quando la Conferenza dice qualcosa che non va bene allora si dice ‘perfinonon dice quello che dice Salvini’. Bisogna avere rispetto delle, anche nella critica cerchiamo di portare proposte ...

