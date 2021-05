Coprifuoco, Di Maio: “16 maggio data auspicabile per superarlo” (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – Il 16 maggio “credo che sia una data auspicabile per superare il Coprifuoco” in Italia, ma “non è un liberi tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a L’Aria che tira su La 7. Bisogna fare in modo di superare il Coprifuoco “come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo”, ha aggiunto Di Maio, secondo cui “non vale solo per l’Italia questa situazione” e tutti vogliamo uscire da quest’incubo”.Il ministro pentastellato si è anche soffermato sui rapporti nel centrodestra, sottolineando che la “competizione tra Salvini e Meloni nel centrodestra è legittima, meno lo è il fatto che questa gara colpisca il governo Draghi, il governo di una nazione” che sta uscendo dalla pandemia. Quanto al suo futuro, di una cosa Di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – Il 16“credo che sia unaper superare il” in Italia, ma “non è un liberi tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo a L’Aria che tira su La 7. Bisogna fare in modo di superare il“come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo”, ha aggiunto Di, secondo cui “non vale solo per l’Italia questa situazione” e tutti vogliamo uscire da quest’incubo”.Il ministro pentastellato si è anche soffermato sui rapporti nel centrodestra, sottolineando che la “competizione tra Salvini e Meloni nel centrodestra è legittima, meno lo è il fatto che questa gara colpisca il governo Draghi, il governo di una nazione” che sta uscendo dalla pandemia. Quanto al suo futuro, di una cosa Di ...

Advertising

fisco24_info : Coprifuoco, Di Maio: '16 maggio data auspicabile per superarlo': Il ministro degli Esteri: 'Ma non è un liberi tutt… - GaetanoB10 : Sto ascoltando of Maio sulla7 (tv grillopiedinaleu) parla di: 200 miliardi euro per realizzare progetti, di Giusep… - CrassusDT : RT @ElenaRedaelli: Green pass a metà maggio, dal G7 di Londra il ministro degli Esteri Di Maio sottolinea: 'È un segnale di ripartenza. E s… - ElenaRedaelli : Green pass a metà maggio, dal G7 di Londra il ministro degli Esteri Di Maio sottolinea: 'È un segnale di ripartenza… - ilcomizio : il coprifuoco alle 23 così da permettere di lavorare la sera. -