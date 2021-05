Caso Cucchi, condannati a 13 anni in Appello i due carabinieri accusati del pestaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte di assise di Appello di Roma, nel secondo grado di giudizio del processo sulla morte di Stefano Cucchi, ha condannato a 13 anni i due carabinieri accusati del pestaggio, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Aumentata di un anno dunque la pena per omicidio preterintenzionale inflitta loro in primo grado. Nel processo d’Appello per il pestaggio subito dal geometra romano, all’epoca dei fatti 31enne, il carabiniere Roberto Mandolini è stato condannato a quattro anni (quattro anni e mezzo in primo grado). Francesco Tedesco, anche lui membro dell’arma dei carabinieri, ha visto confermata la condanna a due anni e sei mesi. Per loro l’accusa è di falso. Ilaria ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte di assise didi Roma, nel secondo grado di giudizio del processo sulla morte di Stefano, ha condannato a 13i duedel, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Aumentata di un anno dunque la pena per omicidio preterintenzionale inflitta loro in primo grado. Nel processo d’per ilsubito dal geometra romano, all’epoca dei fatti 31enne, il carabiniere Roberto Mandolini è stato condannato a quattro(quattroe mezzo in primo grado). Francesco Tedesco, anche lui membro dell’arma dei, ha visto confermata la condanna a duee sei mesi. Per loro l’accusa è di falso. Ilaria ...

Advertising

stanzaselvaggia : Questo Riccardo Casamassima è il carabiniere che (dopo anni) ha finalmente testimoniato sul caso Cucchi: posta un f… - fattoquotidiano : Caso Cucchi, condannati i due carabinieri a 13 anni per omicidio preterintenzionale - MediasetTgcom24 : Caso Cucchi, carabinieri condannati in Appello a 13 anni per il pestaggio #Cucchi - Invinctus1 : RT @FQLive: #ULTIMORA Caso Cucchi, condannati i due carabinieri a 13 anni per omicidio preterintenzionale - cschannel_news : Caso Cucchi, 13 anni a due carabinieri per il pestaggio -