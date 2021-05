Casa trasformata in ‘droga shop’, arresto nel Napoletano (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAppartamento trasformato in una sorta di ”droga shop”: arrestato un giovane di 24 anni. È accaduto a Sant’Antonio Abate (Napoli), dove questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un ventiquattrenne, già condannato in passato per analoghi reati: è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine dei militari dell’Arma ha permesso di appurare come il ragazzo avesse nascosto in una fessura del muro di pertinenza della propria abitazione 25 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 12,3 grammi, già pronte per essere spacciate. All’interno dell’appartamento inoltre aveva occultato un involucro in cellophane contenente 1,2 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAppartamento trasformato in una sorta di ”droga shop”: arrestato un giovane di 24 anni. È accaduto a Sant’Antonio Abate (Napoli), dove questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un ventiquattrenne, già condannato in passato per analoghi reati: è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine dei militari dell’Arma ha permesso di appurare come il ragazzo avesse nascosto in una fessura del muro di pertinenza della propria abitazione 25 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 12,3 grammi, già pronte per essere spacciate. All’interno dell’appartamento inoltre aveva occultato un involucro in cellophane contenente 1,2 ...

