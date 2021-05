Carlos Reutemann ricoverato in terapia intensiva da ieri. (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex pilota e ora senatore argentino Carlos Reutemann è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso una clinica privata di Santa Fe. Erano già stati programmati degli esami di controllo, ma lo staff medico ha in seguito deciso di ricoverarlo a seguito di un’emorragia intestinale avvenuta il 6 maggio. Photo credit: Carlos Reutemann Media CenterCarlos Reutemann,79 anni, è stato compagno di squadra di Niki Lauda per tutto il 1977 e nel 1978 corre accanto a Villeneuve. Corre in Formula 1 anche con Brabham,Lotus, Williams e appare anche nei rally di Argentina. È stato Governatore della provincia di Santa Fe, dove è nato nel 1942 ed è anche Commendatore della Repubblica, un’onorificenza concessagli dal Presidente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex pilota e ora senatore argentinoè attualmenteinpresso una clinica privata di Santa Fe. Erano già stati programmati degli esami di controllo, ma lo staff medico ha in seguito deciso di ricoverarlo a seguito di un’emorragia intestinale avvenuta il 6 maggio. Photo credit:Media Center,79 anni, è stato compagno di squadra di Niki Lauda per tutto il 1977 e nel 1978 corre accanto a Villeneuve. Corre in Formula 1 anche con Brabham,Lotus, Williams e appare anche nei rally di Argentina. È stato Governatore della provincia di Santa Fe, dove è nato nel 1942 ed è anche Commendatore della Repubblica, un’onorificenza concessagli dal Presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Reutemann Carlos Reutemann è ricoverato in terapia intensiva Arrivano dall'Argentina le notizie del ricovero in terapia intensiva di Carlos Reutemann , 79 anni, ex pilota di Formula 1. In Ferrari accanto a Lauda per tutto il 1977 - dopo aver corso a Monza nel '76 dell'incidente del Nurbugrging - , poi nel 1978 accanto a Villeneuve. ...

Felipe Massa compie 40 anni: una carriera da n°2 - FormulaPassion.it Davanti a lui solo Stirling Moss (16), David Coulthard (13) e Carlos Reutemann (12). Chi c'è al quarto posto insieme a lui? Ça va sans dire , Rubens Barrichello.

Carlos Reutemann è ricoverato in terapia intensiva Autosprint.it Carlos Reutemann è ricoverato in terapia intensiva L'ex pilota argentino e attualmente senatore è ricoverato nella città di Santa Fe. Gli esami programmati ai quali si è sottoposto hanno consigliato ai medici il trattamento in terapia intensiva ...

Carlos Reutemann ricoverato in terapia intensiva: emorragia intestinale per l’ex pilota Ferrari L’ex pilota argentino di Formula 1, oggi senatore nel suo paese, Carlos Reutemann, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva ...

