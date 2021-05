Boralevi in versione virologa e la rissa in Tv con Bassetti. Ormai la credibilità dell’informazione sul Covid è ai minimi storici (Di venerdì 7 maggio 2021) In Presi i pop corn? Tre, due, uno e si parte! Ormai in questi tempi tristi e gravosi, oltre che all’arrivo dello Special One alla Roma, ci restano i siparietti televisivi che il Covid ci regala ogni giorno. L’ultimo a Zona Bianca (Rete 4) il 5 maggio, sì proprio il giorno della poesia del Manzoni. Il match ha visto impegnati da una parte l’infettivologo primario genovese Matteo Bassetti, coadiuvato dalla deputata Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia e dall’altra la scrittrice toscana Antonella Boralevi (nella foto). Che aveva cominciato vestendo i panni dell’esperta virologa snocciolando tutta una serie di (improbabili) dati e articoli, naturalmente di grandi università rigorosamente UK, come Oxford e l’Imperial College di Londra. Lo sprovveduto telenauta che si fosse avventurato per queste lande ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) In Presi i pop corn? Tre, due, uno e si parte!in questi tempi tristi e gravosi, oltre che all’arrivo dello Special One alla Roma, ci restano i siparietti televisivi che ilci regala ogni giorno. L’ultimo a Zona Bianca (Rete 4) il 5 maggio, sì proprio il giorno della poesia del Manzoni. Il match ha visto impegnati da una parte l’infettivologo primario genovese Matteo, coadiuvato dalla deputata Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia e dall’altra la scrittrice toscana Antonella(nella foto). Che aveva cominciato vestendo i panni dell’espertasnocciolando tutta una serie di (improbabili) dati e articoli, naturalmente di grandi università rigorosamente UK, come Oxford e l’Imperial College di Londra. Lo sprovveduto telenauta che si fosse avventurato per queste lande ...

Advertising

fcolarieti : Boralevi in versione virologa e la rissa in Tv con Bassetti. Ormai la credibilità dell’informazione sul Covid è ai… - SimoNetOnTheNet : Tutto questo è la versione trash del nostro pianeta, vero? Cioè non esiste davvero, è una realtà alternativa ??????… - simonel78648503 : RT @LAURADEPS: e stasera l'ambito premio versione Albertone lo hanno vinto a pari merito sia la #Boralevi che la #Briganti #ZonaBianca htt… - LAURADEPS : e stasera l'ambito premio versione Albertone lo hanno vinto a pari merito sia la #Boralevi che la #Briganti… -

Ultime Notizie dalla rete : Boralevi versione Video di Grillo, la scrittrice Boralevi: 'Se stuprassero lui forse capirebbe cosa significa' Nota di correzione 28/04/2021: Questo articolo è stato modificato perché una versione precedente supponeva che Antonella Boralevi si mostrasse "convinta di sapere come si siano svolti i fatti", ...

La rassegna Autori in Vetta torna a Courmayeur online il 25 marzo ... promossa dalla Biblioteca di Courmayeur e curata da Paola Zoppi, sono stati convertiti in versione ... Mondadori, e il 28 maggio la diretta sarà con la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi che ...

Boralevi in versione virologa e la rissa in Tv con Bassetti. Ormai la credibilità dell'informazione sul Covid è ai minimi storici LA NOTIZIA Nota di correzione 28/04/2021: Questo articolo è stato modificato perché unaprecedente supponeva che Antonellasi mostrasse "convinta di sapere come si siano svolti i fatti", ...... promossa dalla Biblioteca di Courmayeur e curata da Paola Zoppi, sono stati convertiti in... Mondadori, e il 28 maggio la diretta sarà con la giornalista e scrittrice Antonellache ...