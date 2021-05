Big Pharma contro Biden sulla sospensione dei brevetti. Pfizer: “Per niente d’accordo” (Di venerdì 7 maggio 2021) L’apertura del presidente Usa Joe Biden alla sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid ha creato un terremoto geopolitico e una miriade di reazioni. Se molti Stati dopo le parole degli Stati Uniti hanno deciso di accordarsi, altri hanno deciso di non pronunciarsi o di ribadire la sua contrarietà. Si attendevano, però, più di ogni altra, le parole delle dirette interessate, ossia le casa farmaceutiche. Parole che non hanno tardato ad arrivare per esprimere totale disaccordo. Nessuna apertura, quindi. Un netto no arrivato dal Ceo della multinazionale farmaceutica americana Pfizer, Albert Bourla, che ha detto di non essere “per niente” d’accordo alla revoca dei brevetti sui vaccini contro il covid negli Stati Uniti, come ha proposto il Presidente ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 7 maggio 2021) L’apertura del presidente Usa Joealladeiper i vaccini anti Covid ha creato un terremoto geopolitico e una miriade di reazioni. Se molti Stati dopo le parole degli Stati Uniti hanno deciso di accordarsi, altri hanno deciso di non pronunciarsi o di ribadire la sua contrarietà. Si attendevano, però, più di ogni altra, le parole delle dirette interessate, ossia le casa farmaceutiche. Parole che non hanno tardato ad arrivare per esprimere totale disaccordo. Nessuna apertura, quindi. Un netto no arrivato dal Ceo della multinazionale farmaceutica americana, Albert Bourla, che ha detto di non essere “peralla revoca deisui vacciniil covid negli Stati Uniti, come ha proposto il Presidente ...

Advertising

HuffPostItalia : Joe Biden 'libera' i vaccini. Oms: 'Svolta storica', 'deluse' le Big Pharma - sole24ore : #Biden: sì alla sospensione dei #brevetti di #BigPharma per i #vaccini anti #Covid: - Tg3web : Anche Putin si è detto favorevole alla proposta americana per la liberalizzazione temporanea dei brevetti sui vacci… - riccardonori1 : @NicolaPorro Porro! Ti reputi di essere il paladino dei piccoli farmacisti di quartiere ma in realtà sei solo il di… - CarterNicK50 : @mariolavia @marilisap @7Corriere @SimoneSabattini @LucreziaReichli @krogoff @Corriere @nomfup @GuidoMoltedo… -