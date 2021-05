Beach volley, Continental Cup. Azzurre in semifinale con l’Austria! Azzurri ai quarti (Di venerdì 7 maggio 2021) Avanzano le due formazioni Azzurre impegnate a Baden e Izmir nella seconda delle tre fasi di Continental Cup, l’evento che distribuisce le ultime carte alle nazioni vincitrici. In campo femminile vittoria importante e significativa nei quarti di finale per la squadra italiana guidata da Magi e Feroleto contro una Norvegia che presentava più di una difficoltà per le Azzurre. Michieletto e Menegatti hanno iniziato male facendosi rimontare dalla coppia Lunde/Olimstad che si è imposta 2-1 (16-21, 21-18, 15-11) al termine di un match molto lungo. Bravissime le giovani Bianchi e Scampoli a prendersi la responsabilità sulle spalle e a riportare l’Italia in gioco. la coppia azzurra ha infatti battuto 2-0 (21-19, 26-24) al termine di un match tiratissimo le rivali Hjortland/Helland-Hansen e nella terza sfida decisiva ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Avanzano le due formazioniimpegnate a Baden e Izmir nella seconda delle tre fasi diCup, l’evento che distribuisce le ultime carte alle nazioni vincitrici. In campo femminile vittoria importante e significativa neidi finale per la squadra italiana guidata da Magi e Feroleto contro una Norvegia che presentava più di una difficoltà per le. Michieletto e Menegatti hanno iniziato male facendosi rimontare dalla coppia Lunde/Olimstad che si è imposta 2-1 (16-21, 21-18, 15-11) al termine di un match molto lungo. Bravissime le giovani Bianchi e Scampoli a prendersi la responsabilità sulle spalle e a riportare l’Italia in gioco. la coppia azzurra ha infatti battuto 2-0 (21-19, 26-24) al termine di un match tiratissimo le rivali Hjortland/Helland-Hansen e nella terza sfida decisiva ...

