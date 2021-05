ARNAUTOVIC | UN TALENTO MAI ESPLOSO

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 7 maggio 2021) Markonasce nel distretto viennese di Florisdorf, in Austria, il 19 aprile del 1989, da padre serbo e madre austriaca. Forza fisica e rapidità si combinano nel suo gioco che lo rendono sin da ragazzino un giocatore di grande prospettiva. Ha iniziato a giocare a calcio proprio nella squadra del suo paese, prima di essere notato e acquistato nel 2006 dal Twente. Pura potenza ed esplosività ma non solo: si dimostra anche un giocatore di grandi mezzi tecnici e atletici. Durante la sua prima stagione in Olanda, nella squadra giovanile, segna gol a raffica. Nel 2007 arriva l’esordio in prima squadra e diviene, sin da subito, il punto di riferimento offensivo del Twente. Nella stagione 2008-2009, con i suoi 14 gol in 41 presenze, è notato dai principali club europei che vogliono prenderlo a tutti i costi. A spuntarla, alla fine, sarà l’Inter, capace di acquistarlo ...