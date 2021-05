Ancora morti bianche | questa volta a Gubbio | un morto e feriti gravi dopo l’esplosione

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si aggrava il bilancio delle ‘’ a un ritmo eccessivamente incalzante: une una dispersa in seguito a una violenta esplosione in un edificio ain cui si tratta la cannabis per scopi terapeutici. Nulla da fare per l’uomo; per la donna continuano le ricerche: si pensa sia sotto le materie. LEGGI ANCHE => Giovane mamma muore in fabbrica a 22 anni, la rabbia dei sindacati: “Un’altra vittima sulla coscienza”nel prefabbricato A pochi giorni dai casi di Luana D’Orazio e di Christian Martinelli, l’Italia piange un altro lavoratore, l’ennesima ‘morte bianca’. Al seguito di una violenta esplosione, o di tante piccole esplosioni contestuali, i vigili del Fuoco accorsi sul posto hanno estratto dalle macerie il cadavere di un uomo, il cui riconoscimento è ...