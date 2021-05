Amici Specials, Andreas Muller, Giulia Pauselli e Umberto Gaudino svelano qual è stato il loro ostacolo più grande nel talent (Di venerdì 7 maggio 2021) Giulia Pauselli, Andreas Muller e Umberto Gaudino sono stati i tre professionisti ospiti della decima puntata di Amici Specials. Durante l’ultima puntata erano stati Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè a confrontarsi con i ragazzi, stavolta è toccato ai tre ballerini raccontarsi a cuore aperto, come ha spiegato la Pauselli visibilmente emozionata: Siamo qua, fuori dalla sala prove per raccontarci un pochino ed è un grandissimo privilegio perché succede poche volte. Siamo felicissimi e emozionati di essere qua, mi sento ancora un po’ allieva. “C’è sempre una responsabilità perché dici “vai ad incontrare gli allievi”. Se avete domande chiedeteci adesso o mai più perché poi si torna in saletta. Tu Samu (Samuele Barbetta ndr) come va? Già ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 maggio 2021)sono stati i tre professionisti ospiti della decima puntata di. Durante l’ultima puntata erano stati Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè a confrontarsi con i ragazzi, stavolta è toccato ai tre ballerini raccontarsi a cuore aperto, come ha spiegato lavisibilmente emozionata: Siamo qua, fuori dalla sala prove per raccontarci un pochino ed è un grandissimo privilegio perché succede poche volte. Siamo felicissimi e emozionati di essere qua, mi sento ancora un po’ allieva. “C’è sempre una responsabilità perché dici “vai ad incontrare gli allievi”. Se avete domande chiedeteci adesso o mai più perché poi si torna in saletta. Tu Samu (Samuele Barbetta ndr) come va? Già ...

Advertising

artistfallita : @zittfitt ma che c'entra, due anni non cambiano un cazzo, se si è fragili, e luca più volte si è visto che lo è (an… - feritiecontenti : ma luca nell’ultimo episodio di amici specials è un pulcino fatti abbracciare ??????????????? - SOCELE_ : @_imieiprotetti_ penso sia tipo amici specials - captvinbonny : Non le puntate di Amici Specials riciclate nei Daytime - GiorgiaCalogero : RT @bastaunminuto: Maria potevi fare una puntata di Amici Specials in cui facevi domande di questo tipo?????? #Amici20 -