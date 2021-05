Amici, Giulia e Sangiovanni litigano: interviene Maria De Filippi (Di venerdì 7 maggio 2021) Sangiovanni e Giulia hanno avuto una dura discussione? Il giovane cantante ha urlato e la Stabile ci è rimasta malissimo? A farli ragionare, però, ci ha pensato Maria de Filippi La conduttrice è intervenuta in filodiffusione nella casetta per cercare di spiegare alla ballerina cosa stesse accadendo all’allievo di Zerbi E alle parole di Queen Mary, Sangio è scoppiato in un pianto liberatorio. Giulia e Sangiovanni hanno litigato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021)hanno avuto una dura discussione? Il giovane cantante ha urlato e la Stabile ci è rimasta malissimo? A farli ragionare, però, ci ha pensatodeLa conduttrice è intervenuta in filodiffusione nella casetta per cercare di spiegare alla ballerina cosa stesse accadendo all’allievo di Zerbi E alle parole di Queen Mary, Sangio è scoppiato in un pianto liberatorio.hanno litigato Articolo completo: dal blog SoloDonna

