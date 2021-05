Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 11:30 (Di giovedì 6 maggio 2021) Viabilità 6 MAGGIO 2021 ORE 11.20 – TOMMASO RENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, ATTUALEMTENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTEATA ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSE LE STAZIONE DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)6 MAGGIOORE 11.20 – TOMMASO RENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, ATTUALEMTENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTEATA ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSE LE STAZIONE DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Lavori all'ex ospedale, viabilità cambiata in piazza del Popolo ... sarà modificata la viabilità all'interno di Piazza del Popolo e in uscita dal centro storico, ...percorrendo il tratto di Via Ridolfi fino a Via del Papa per poi svoltare a destra fino a Via Roma. Il ...

