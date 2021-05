Uomini e Donne, Roberta Di Padua smaschera Armando Incarnato: il racconto (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, quella in cui Maria De Filippi ha smascherato Armando Incarnato e le sue bugie, i telespettatori più attenti hanno notato un particolare. A un certo punto la conduttrice ha tirato in ballo una certa Roberta, la quale avrebbe raccontato alla redazione che Armando parla male di loro (e Maria sembrava crederci). Quella Roberta altri non è se non Roberta Di Padua, l’attuale compagna di Riccardo Guarnieri, grande nemico di Armando (anche se la coppia sarebbe scoppiata proprio qualche giorno fa mentre era ospite nello studio di Uomini e Donne). Come avrà preso il cavaliere campano il “tradimento” di quella che è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda, quella in cui Maria De Filippi hatoe le sue bugie, i telespettatori più attenti hanno notato un particolare. A un certo punto la conduttrice ha tirato in ballo una certa, la quale avrebbe raccontato alla redazione cheparla male di loro (e Maria sembrava crederci). Quellaaltri non è se nonDi, l’attuale compagna di Riccardo Guarnieri, grande nemico di(anche se la coppia sarebbe scoppiata proprio qualche giorno fa mentre era ospite nello studio di). Come avrà preso il cavaliere campano il “tradimento” di quella che è ...

