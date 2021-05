Ue, Autorità sicurezza alimentare: 'Colorante biossido di titanio non è sicuro' (Di giovedì 6 maggio 2021) Il biossido di titanio non si può più considerare sicuro come additivo alimentare. E' il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dopo aver esaminato gli studi più recenti sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildinon si può più considerarecome additivo. E' il parere dell'europea per la, dopo aver esaminato gli studi più recenti sulla ...

Ue, Autorità sicurezza alimentare: "Colorante biossido di titanio non è sicuro" TGCOM Il biossido di titanio non si può più considerare sicuro come additivo alimentare. E' il parere dell'europea per laalimentare, dopo aver esaminato gli studi più recenti sulla sostanza che, con la sigla E171, è impiegata come sbiancante in dolci e caramelle, prodotti da forno, ...