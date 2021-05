Toyota Yaris Cross - Aperti gli ordini della B-Suv ibrida (Di giovedì 6 maggio 2021) La Toyota ha aperto gli ordini online per la Yaris Cross. La nuova B-Suv giapponese, della quale il listino prezzi non è ancora stato diffuso, sarà in consegna a partire da settembre, ma la Casa offre la possibilità di prenotarne un esemplare versando un anticipo (rimborsabile) di 250 euro. Tre allestimenti senza optional. Per il momento l'unica motorizzazione disponibile è la full hybrid da 116 CV, abbinata alla trazione anteriore o integrale, mentre gli allestimenti sono tre: Lounge, Adventure e Premiere. Per tutte, la dotazione include il climatizzatore automatico bizona, l'infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 9", i sensori di parcheggio e i sedili anteriori riscaldabili. La variante Lounge vanta anche i cerchi da 18", gli interni rivestiti di pelle Fashion Brown e ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021) Laha aperto glionline per la. La nuova B-Suv giapponese,quale il listino prezzi non è ancora stato diffuso, sarà in consegna a partire da settembre, ma la Casa offre la possibilità di prenotarne un esemplare versando un anticipo (rimborsabile) di 250 euro. Tre allestimenti senza optional. Per il momento l'unica motorizzazione disponibile è la full hybrid da 116 CV, abbinata alla trazione anteriore o integrale, mentre gli allestimenti sono tre: Lounge, Adventure e Premiere. Per tutte, la dotazione include il climatizzatore automatico bizona, l'infotainmentSmart Connect con schermo da 9", i sensori di parcheggio e i sedili anteriori riscaldabili. La variante Lounge vanta anche i cerchi da 18", gli interni rivestiti di pelle Fashion Brown e ...

Advertising

infoitscienza : Toyota Yaris Cross Hybrid, partono gli ordini per il SUV ibrido - infoitscienza : Toyota Yaris Cross, da oggi si può prenotare online - infoitscienza : Toyota Yaris Cross | da oggi si può prenotare onlineHDblog it - infoitscienza : Nuova Toyota Yaris Cross: al via le ordinazioni - infoitscienza : Toyota Yaris Cross Hybrid, il Suv è ordinabile con anticipo di 250 euro -