Spezia-Napoli | la probabile formazione azzurra per la gara contro i liguri

(Di giovedì 6 maggio 2021) Coppia centrale inedita per il, con Manolas e Rrahmani hanno giocato insieme solo per 25 minuti L’edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il tecnico dovrà fare valutazioni accorte sulla formazione da schierare contro lo. La squadra di Italiano ha bisogno di punti per salvarsi e ilha la necessità di trovare la vittoria ...Scelte obbligate in difesa Contro lo, sabato pomeriggio, toccherà ancora a Meret difendere la porta del, anche se Ospina sta recuperando. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla ...Il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, in vista dello Spezia, di sabato alle ore 15,00, però si gioca anche sul tavolo della prossima guida tecnica. Ad esempio Gattuso, non ...Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, sembrerebbe che Gennaro Gattuso sia preoccupato per le condizioni fisiche dei suoi giocatori ...