Si dipingono una mascherina sul volto “per vedere se qualcuno se ne accorge” poi entrano in un supermercato: intervento delle forze dell’ordine (Di giovedì 6 maggio 2021) Loro lo hanno definito “un esperimento sociale”. Due youtuber, Josh Paler Lin e Leia Se, per uno scherzo, hanno violato le norme anti-Covid dell’Indonesia. Si trovavano a Bali, quando hanno deciso di provare a dipingersi con la tempera una mascherina chirurgica sul volto. Dopodiché, sono entrati in un supermercato del posto. L’obiettivo era verificare se qualcuno si accorgesse dello “scherzo”, se così possiamo chiamarlo. “Nessuno l’ha notato, nemmeno la sicurezza. Non posso credere che ha funzionato”, si sente dire nel video dal ragazzo, che poi ha caricato il video su Youtube, dove però è rimasto online per pochi minuti. Un vero affronto alle norme anti-covid del posto, che ha inevitabilmente costretto le forze dell’ordine a intervenire con la decisione più severa: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Loro lo hanno definito “un esperimento sociale”. Due youtuber, Josh Paler Lin e Leia Se, per uno scherzo, hanno violato le norme anti-Covid dell’Indonesia. Si trovavano a Bali, quando hanno deciso di provare a dipingersi con la tempera unachirurgica sul. Dopodiché, sono entrati in undel posto. L’obiettivo era verificare sesisse dello “scherzo”, se così possiamo chiamarlo. “Nessuno l’ha notato, nemmeno la sicurezza. Non posso credere che ha funzionato”, si sente dire nel video dal ragazzo, che poi ha caricato il video su Youtube, dove però è rimasto online per pochi minuti. Un vero affronto alle norme anti-covid del posto, che ha inevitabilmente costretto lea intervenire con la decisione più severa: ...

