Roma: sabato operazione alla spalla per Pau Lopez (Di giovedì 6 maggio 2021) Pau Lopez sabato si opererà a Villa Stuart alla spalla sinistra. La lussazione rimediata nella gara d'andata con il Manchester United richiede l'intervento chirurgico e dopo alcuni consulti la ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Pausi opererà a Villa Stuartspsinistra. La lussazione rimediata nella gara d'andata con il Manchester United richiede l'intervento chirurgico e dopo alcuni consulti la ...

Advertising

angelomangiante : Lungo stop e intervento chirurgico per Pau Lopez alla spalla sinistra. Si opera sabato presso la clinica… - fattoquotidiano : STRATEGIA Il governatore chiede che per la Regione si voti in una data diversa dal Comune: sì di Letta [di Wanda Ma… - Gio53272615 : RT @BarbaraRaval: CONFERENZA NAZIONALE PER LE TERAPIE DOMICILIARI. Sabato, Roma, alle 14.30. #Covid_19 #VacciniCovid - Ttorbellamonaca : Si riapre al pubblico con il debutto di ?? CERTI DI ESISTERE ?? Uno spettacolo firmato da Alessandro Benvenuti e in… - soyanna72 : RT @BarbaraRaval: CONFERENZA NAZIONALE PER LE TERAPIE DOMICILIARI. Sabato, Roma, alle 14.30. #Covid_19 #VacciniCovid -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sabato Roma, stagione finita per Pau Lopez: si opera Il portiere ha infatti riportato un infortunio alla spalla sinistra, che lo costringerà a operarsi già questo sabato a Roma. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 3 mesi. Per l'estremo ...

Roma: sabato operazione alla spalla per Pau Lopez Pau Lopez sabato si opererà a Villa Stuart alla spalla sinistra. La lussazione rimediata nella gara d'andata ... Moritz) con la quale la Roma ha stretto una partnership qualche mese fa. La prognosi sarà ...

Weekend a Roma: cosa fare sabato 8 e domenica 9 maggio RomaToday Roma, operazione chirurgica necessaria | Tre mesi di stop Roma, arriva la conferma: l'operazione chirurgica è necessaria e lo stop forzato sarà di almeno tre mesi per il portiere Pau Lopez.

Roma, Pau Lopez: c’è il giorno dell’operazione, ecco quanto starà fuori Pau Lopez dovrà sottoporsi a un intervento alla spalla sinistra, lussata a Old Trafford: le tempistiche del rientro ...

Il portiere ha infatti riportato un infortunio alla spalla sinistra, che lo costringerà a operarsi già questo. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 3 mesi. Per l'estremo ...Pau Lopezsi opererà a Villa Stuart alla spalla sinistra. La lussazione rimediata nella gara d'andata ... Moritz) con la quale laha stretto una partnership qualche mese fa. La prognosi sarà ...Roma, arriva la conferma: l'operazione chirurgica è necessaria e lo stop forzato sarà di almeno tre mesi per il portiere Pau Lopez.Pau Lopez dovrà sottoporsi a un intervento alla spalla sinistra, lussata a Old Trafford: le tempistiche del rientro ...