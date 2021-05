Roma - Manchester United | prova d’orgoglio giallorossa ma il 3-2 non è sufficiente

(Di giovedì 6 maggio 2021) La vittoria non basta a recuperare il pesante distacco dell’andata. Per i Red Devils doppietta di Cavani

- Laesce a testa alta dalla semifinale di ritorno di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto ilUnited 3 - 2 grazie alle reti di Dzeko, Cristante e l'autogol di Alex Telles . ...Nonostante una grande prestazione lanon riesce nell'impresa. I giallorossi vincono 3 - 2 contro ilUnited ma non basta. A segno Dzeko, Cristante e Zalewski, per i Red Devils la doppietta di CavaniGli inglesi del Manchester United, invece, pedono all’Olimpico contro la Roma (3-2) ma passano il turno in virtù della roboante vittoria dell’andata (2-6). La finale, che si terrà il prossimo 26 ...Villarreal e Manchester United si sfideranno nella finale di UEFA Europa League di quest'anno. Ranking UEFA: 22° Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 0 Miglior piazzamento: semifinali (2004, 2011, 20 ...