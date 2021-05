Riparte pure l’AirBnB che è in buone mani. Fresca di nomina a brand ambassador, Luigia Gava ha le idee chiare su come far ripartire la “macchina” (Di giovedì 6 maggio 2021) Nonno materno, Luigi Gerardo Napolitano, padre della fluidodinamica microgravitazionale ( “Purtroppo ho solo il suo nome ma non la sua scienza!”). Il bisnonno Silvio Gava fu uno dei padri della Democrazia Cristiana, tredici volte ministro tra gli anni ’50 e ’60. “Il mio bisnonno si è battuto per il Sud nonostante fosse nato a Vittorio Veneto! È stato determinante per la fondazione dell’Isveimer, Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale. Se non fosse stato per lui l’Alfa Sud sarebbe sicuramente stata posizionata nel Nord Italia”, chiosa Luigia Gava. Avvocato, ha studiato giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, master alla London School of Economics e alla UTS di Sydney. Poi stagista da Mc Dermott Will and Emery a New York e in uno studio boutique a Milano nel settore di fusioni ed acquisizioni. Under 30, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Nonno materno, Luigi Gerardo Napolitano, padre della fluidodinamica microgravitazionale ( “Purtroppo ho solo il suo nome ma non la sua scienza!”). Il bisnonno Silviofu uno dei padri della Democrazia Cristiana, tredici volte ministro tra gli anni ’50 e ’60. “Il mio bisnonno si è battuto per il Sud nonostante fosse nato a Vittorio Veneto! È stato determinante per la fondazione dell’Isveimer, Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale. Se non fosse stato per lui l’Alfa Sud sarebbe sicuramente stata posizionata nel Nord Italia”, chiosa. Avvocato, ha studiato giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, master alla London School of Economics e alla UTS di Sydney. Poi stagista da Mc Dermott Will and Emery a New York e in uno studio boutique a Milano nel settore di fusioni ed acquisizioni. Under 30, ...

