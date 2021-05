Regole viaggi all’estero: quali sono? Ecco un quadro di sintesi (Di giovedì 6 maggio 2021) In tema di nuove Regole viaggi, vi sono paesi nei quali i cittadini italiani possono andare senza dover restare obbligati alla quarantena, ma ciò soltanto esibendo un test negativo o un certificato di effettiva vaccinazione contro il covid o di guarigione. E’ il sito ‘viaggiare Sicuri’ il riferimento per chiunque intenda spostarsi per un viaggio all’estero: nelle sue pagine è possibile consultare le Regole di ingresso in alcuni paesi stranieri. Qui di seguito vogliamo fare chiarezza su quelli che sono i paesi che hanno detto sì ai viaggi internazionali, senza imporre – come accennato – l’obbligo di quarantena all’arrivo, sempre che chi arriva sia in grado di dare sufficienti ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021) In tema di nuove, vipaesi neii cittadini italiani posandare senza dover restare obbligati alla quarantena, ma ciò soltanto esibendo un test negativo o un certificato di effettiva vaccinazione contro il covid o di guarigione. E’ il sito ‘are Sicuri’ il riferimento per chiunque intenda spostarsi per un: nelle sue pagine è possibile consultare ledi ingresso in alcuni paesi stranieri. Qui di seguito vogliamo fare chiarezza su quelli chei paesi che hanno detto sì aiinternazionali, senza imporre – come accennato – l’obbligo di quarantena all’arrivo, sempre che chi arriva sia in grado di dare sufficienti ...

