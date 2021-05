Record in Marocco: 25enne partorisce 9 gemelli (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha dell’eccezionale ciò che è successo in Marocco: una donna maliana di 25 anni partorisce 9 gemelli. Le cinque femmine e i quattro maschi sono tutti in buone condizioni. Dovranno trascorrere, però, alcuni mesi nell’incubatrice e rimanere sotto controllo. La donna di 25 anni ha dunque dato alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha dell’eccezionale ciò che è successo in: una donna maliana di 25 anni. Le cinque femmine e i quattro maschi sono tutti in buone condizioni. Dovranno trascorrere, però, alcuni mesi nell’incubatrice e rimanere sotto controllo. La donna di 25 anni ha dunque dato alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Parto record in Marocco: una 25enne dà alla luce nove gemelli - Agenzia_Ansa : Parto record in Marocco, a 25 anni dà alla luce 9 gemelli #ANSA - Corriere : Mamma da record, a 25 anni partorisce in Marocco nove gemelli: 4 maschi e 5 femmine - Paolo18030138 : RT @GDS_it: Donna del #Mali dà alla luce 9 #gemelli: #parto record in Marocco - paoloNPI : Parto record in Marocco, a 25 anni dà alla luce 9 gemelli - Mondo - ANSA -