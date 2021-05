Rapper picchia neomelodico per gelosia, scarcerato (Di giovedì 6 maggio 2021) Show neomelodico al cimitero gira su Tik tok: la scoperta (VIDEO) 18 gennaio 2021 Neomelodica uccisa, poche ore prima su Facebook: 'Se vuoi avere i fiori a San Valentino, muori il 13' 8 febbraio 2021 ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 6 maggio 2021) Showal cimitero gira su Tik tok: la scoperta (VIDEO) 18 gennaio 2021 Neomelodica uccisa, poche ore prima su Facebook: 'Se vuoi avere i fiori a San Valentino, muori il 13' 8 febbraio 2021 ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Rapper picchia neomelodico per gelosia, scarcerato - Italia_Notizie : Armando Di Pinto, esce dal carcere il rapper napoletano accusato di aver picchiato e derubato il neomelodico Pino F… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, #Rapper picchia #Neomelodico per #Gelosia - - Miti_Vigliero : #nonèLercio @lercionotizie Napoli, rapper picchia neomelodico per gelosia - qnazionale : Napoli, scarcerato rapper che picchiò cantante neomelodico per gelosia -