Queste cuffie wireless a energia solare durano per sempre (e non devono essere ricaricate) (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno dei principali problemi che ostacola la diffusione delle cuffie wireless è la durata della batteria. Nonostante i grossi passi avanti fatti nel corso degli ultimi anni, può capitare ancora oggi di dimenticarsi degli auricolari per qualche settimana e di ritrovarli scarichi al momento dell'uso. Per risolvere questo problema Urbanista ha creato Los Angeles, le prime cuffie al mondo con cancellazione attiva del rumore che si auto-ricaricano grazie all'energia solare. Dedicate alla città californiana – da sempre sinonimo di sole e bel tempo – questa invenzione del brand svedese dedicato al mondo dell'audio è stata l'occasione ideale per sbarcare in Italia con un prodotto unico nel suo genere. Nonostante il tentativo in passato di JBL, Urbanista è il primo marchio a presentare il suo ...

