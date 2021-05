PSG, no al riscatto di Kean: ora la Juventus ci riprova (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Paris Saint Germain non riscatterà Moise Kean: ecco la mossa della Juventus per il ritorno dell’attaccante classe 2000 Moise Kean non sarà riscattato dal Paris Saint Germain: il club francese non punterà sull’attaccante classe 2000 nella prossima stagione e la Juventus si mette in moto per riportarlo a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto Rabiot e anche Szczesny per riportare in bianconero Moise Kean. E l’inserimento di Szczesny aprirebbe la strada all’arrivo alla Juve di Donnarumma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Paris Saint Germain non riscatterà Moise: ecco la mossa dellaper il ritorno dell’attaccante classe 2000 Moisenon sarà riscattato dal Paris Saint Germain: il club francese non punterà sull’attaccante classe 2000 nella prossima stagione e lasi mette in moto per riportarlo a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lasarebbe pronta a mettere sul piatto Rabiot e anche Szczesny per riportare in bianconero Moise. E l’inserimento di Szczesny aprirebbe la strada all’arrivo alla Juve di Donnarumma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

