Previsioni Superenalotto del 06-05-2021

(Di giovedì 6 maggio 2021) Le , sono composte da 9 colonne più superstar, valide per nove concorsi. Il nuovo jackpot per il concorso numero 54 del 6 MAGGIO è di 148.400.000,00 euro. Nessun sei centrato nel concorso precedente. – #2 30-05-31-50-46-6464-28-84-19-42-6564-70-36-80-10-6530-71-90-36-23-6461-48-49-17-42-7469-60-30-31-68-7059-43-60-73-35-2811-07-56-62-90-2307-03-49-60-43-55 Le probabilità di vincita del 6 è di 1 su 622.614.630, del 5+1 è di 1 su 103.769.102, del 5 è di una su 1.250.230, del 4 di 1 su 11.907, del 3 di 1 su 327 e del 2 1 su 22. Previsione SuperStar Puoi sostituire il numero superstar proposto con uno dei numeri statistici che trovi qui sotto: Statistica numeri superstar più ritardatari 67 (rit. 336); 42 (rit. 315); 25 (rit. 264); Statistica numeri superstar più frequenti 49 (freq. 41); 18 (freq. 40); 51 (freq. 40); GiGi Lotto consiglia: Previsione ...

